Nun steht es fest: Das neue Altersvorsorgedepot geht bald an den Start. Für wen sich das lohnt, welche Zuschüsse es gibt und was die Steuer macht In die deutsche Sparerschaft kommt Bewegung. Nachdem lange Skepsis gegenüber Geldanlagen am Kapitalmarkt vorherrschte, steigt die Zahl der Wertpapierbesitzer deutlich: im vergangenen Jahr auf mehr als 14 Millionen. Vor allem jüngere Menschen legen die Scheu vor der Börse ab. Rund 1,2 Millionen Anleger unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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