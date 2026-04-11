Die ausklingende Woche im Berliner Regierungsviertel besaß beinahe plautinische Züge. Während in der Golfregion Weltpolitik über Wohl und Wehe der Energiemärkte entscheidet, das maritime Versicherungssystem sowie regionale Allianzen neu kalibriert werden, überraschte der Bundeskanzler am Donnerstag mit einem außergewöhnlichen Videoauftritt. Die Intention dieses Videos ist unklar. Wollte der Kanzler sein Volk möglicherweise zu einem wirtschaftlichen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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