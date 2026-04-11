© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaAlphabet profitiert massiv von SpaceX und KI-Investments. CEO Sundar Pichai deutet an, dass noch größere Deals folgen könnten.Der Tech-Konzern Alphabet steht vor einem möglichen Investment-Coup historischen Ausmaßes, wie CNBC berichtet. Eine Beteiligung am Raumfahrtunternehmen SpaceX könnte inzwischen rund 100 Milliarden US-Dollar wert sein - und weiter steigen. CEO Sundar Pichai macht deutlich, dass der Konzern aus diesem Erfolg die richtigen Schlüsse zieht. "Ich glaube, dass sich mit dem aktuellen KI-Trend mehr Möglichkeiten bieten, unser Kapital sinnvoll einzusetzen, und genau das tun wir auch", sagte er im Gespräch mit John Collison, Mitbegründer von Stripe, auf YouTube. KI treibt neue …Den vollständigen Artikel lesen
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