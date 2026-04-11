Diese günstig bewerteten Aktien mit einem KGV unter 10 sind die Lieblinge der Analysten. Die Marktbeobachter sehen im Konsens bis zu 300 Prozent Kurspotenzial. Das sind die unbekannten Werte. Günstige Aktien gibt es viele am Markt, doch ob der Markt eine mögliche Unterbewertung realisiert, ist fraglich. Wenn allerdings schon die Analysten optimistisch sind, dann ist das ein gutes Zeichen, dass bald Investoren auf den Wert aufmerksam werden. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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