© Foto: OpenAIWas Kriege wirtschaftlich anrichten, ist dramatischer als viele ahnen: Eine neue IWF-Studie zeigt Verluste, die Länder noch Jahre später belasten.Kriege verursachen große und anhaltende wirtschaftliche Verluste in den Ländern, in denen gekämpft wird. Die Wirtschaftsleistung sinkt im Durchschnitt über fünf Jahre um etwa 7 Prozent, und die wirtschaftlichen Narben halten mehr als ein Jahrzehnt an, so der Internationale Währungsfonds (IWF) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie, wie Reuters berichtet. In zwei Kapiteln seines demnächst erscheinenden Weltwirtschaftsausblicks untersuchte der IWF die Kosten aktiver Konflikte. Diese befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit dem Ende …Den vollständigen Artikel lesen
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