© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAILaut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese US-Industrie-Aktie zwischen Anfang 1962 und Ende 2023 die fünfthöchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. In knapp 62 Jahren lag die Rendite bei +21.220.500 Prozent!Wer beim Börsengang von Boeing am 02. Januar 1962 für einen US-Dollar Aktien des US-Flugzeugbauers gekauft hätte und diese bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei alle Dividenden stets reinvestiert hätte, dessen Investment wäre theoretisch 212.206 US-Dollar wert gewesen. Das entspricht einer unfassbaren Buy-and-Hold-Gesamtrendite von +21.220.500 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von …Den vollständigen Artikel lesen
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