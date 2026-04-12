Die jährliche Pflichtaufgabe für den Fiskus steht an. Bei der Erstellung oder Delegation der Einkommensteuererklärung 2025 sind für Steuerpflichtige diese Änderungen zu beachten. Abgabefristen Die während der Corona-Pandemie verlängerten Abgabefristen sind nach schrittweisen Verkürzungen in den Vorjahren nun wieder vollständig auf die alten Termine zurückgeführt. Wer seine Einkommensteuererklärung für 2025 selbst ausfüllt und zur Abgabe verpflichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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