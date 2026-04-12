Operativ auf Kurs, an der Börse unter Druck: Der Markt fokussiert sich derzeit bei einem Telekommunikationsanbieter auf einen Sondereffekt im Infrastrukturumfeld. Während kurzfristige Belastungen hier das Sentiment dämpfen, liefert das Unternehmen dennoch verlässlich hohe Cashflows und eine attraktive Dividende. Im Interview mit DER AKTIONÄR gewährt der Finanzvorstand jetzt aufschlussreiche Einblicke. Lohnt sich für Anleger damit ein zweiter Blick?Der jüngste Kursrückschlag ist schnell erklärt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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