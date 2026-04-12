Geopolitik, Crash-Gefahr, wilde Schwankungen: Viele Anleger verlieren gerade die Nerven. Ein datenbasierter Ansatz will genau in solchen Phasen zeigen, wohin das große Geld abbiegt - und warum Tech ausgerechnet jetzt wieder spannend wird. Die Märkte fühlen sich derzeit an wie ein Dauer-Stresstest: geopolitische Konflikte, politische Überraschungen, abrupte Richtungswechsel und dazu eine Volatilität, die selbst erfahrenen Anlegern Respekt abverlangt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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