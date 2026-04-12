DJ Lufthansa-Piloten streiken Montag und Dienstag

DOW JONES--Passagiere der Lufthansa müssen sich für Montag und Dienstag auf massive Beeinträchtigungen einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa, der Lufthansa Cargo, der Lufthansa Cityline für beide Tage zum Streik aufgerufen. Die Piloten bei Eurowings sind für Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Der Streik bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline beginnt am 13. April 2026 um 00:01 Uhr und endet am 14. April 2026 um 23:59 Uhr Ortszeit. Ausgenommen sind Flüge der Lufthansa und der Cityline aus Deutschland in den Nahen Osten. Bei Eurowings wird lediglich am Montag gestreikt. Betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

"Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber."

Am Freitag hatte bereits das Kabinenpersonal der Kernmarke Lufthansa sowie der Zubringerfluggesellschaft Cityline nach einem Aufruf der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) gestreikt.

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April 12, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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