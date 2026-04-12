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WH SelfInvest
12.04.2026 09:00 Uhr
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Aktienanalysen der Woche: Adidas & Applied Materials

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Aktienanalysen der Woche: Adidas & Applied Materials

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Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien

Die Aktien von Adidas und Applied Materials stehen im Frühjahr 2026 exemplarisch für zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Investment-Stories. Während Adidas nach einer Phase operativer Rückschläge um die Rückkehr zu alter Stärke kämpft, profitiert Applied Materials massiv vom globalen KI-Boom und der daraus resultierenden Nachfrage nach Halbleitertechnologie. Beide Unternehmen befinden sich damit an entscheidenden Wendepunkten: Der Sportartikelhersteller muss beweisen, dass seine eingeleiteten Maßnahmen tatsächlich zu nachhaltigem Wachstum führen, während der Chipausrüster zeigen muss, dass er die hohen Erwartungen in einem zyklischen Marktumfeld erfüllen kann.

Für Anleger ergibt sich daraus ein spannender Kontrast zwischen Turnaround-Fantasie und Wachstumsdynamik. Adidas bietet Potenzial durch Markenstärke, strategische Neuausrichtung und langfristige Konsumtrends wie Athleisure - allerdings gepaart mit Unsicherheiten im operativen Geschäft. Applied Materials hingegen überzeugt durch seine Schlüsselrolle im KI-Ökosystem, steht aber vor der klassischen Frage, ob der richtige Einstiegszeitpunkt bereits verpasst wurde. Genau diese Mischung aus Risiko, Timing und strukturellem Wachstum macht beide Aktien aktuell besonders interessant und liefert die Grundlage für eine differenzierte Analyse.

Adidas (ADS):

Adidas Aktienanalyse

Applied Materials (AMAT):

Applied Materials Aktienanalyse

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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