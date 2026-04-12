© Foto: Noushad Thekkayil - NurPhotoZwei TUI-Kreuzfahrtschiffe stecken im Persischen Golf fest, der Kurs ist abgestürzt - und das Sommergeschäft wackelt. Wie tief sitzt der Schaden wirklich?Es ist keine einfache Zeit für Europas größten Reisekonzern TUI: Zwei Kreuzfahrtschiffe stecken im Persischen Golf fest, der Aktienkurs ist seit Februar um rund 450 Millionen Euro Marktkapitalisierung eingebrochen - und das Sommergeschäft steht unter geopolitischem Druck: Das Unternehmen kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig. Konkret sind die Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 des Gemeinschaftsunternehmens TUI Cruises seit Ende Februar im Persischen Golf blockiert. Alle Fahrten beider Schiffe sind bis Anfang Mai abgesagt. Das Joint Venture …Den vollständigen Artikel lesen
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