KI-Agenten sind aktuell der große Trend. Doch bevor Unternehmen sie einsetzen können, muss die Grundlage stimmen. Der Berater Christoph Magnussen erklärt bei t3n Arbeit in Progress, worauf man dabei zuerst achten sollte. Viele Unternehmen investieren derzeit in KI, dabei erfüllen sie oft nicht mal die Grundvoraussetzungen. Das findet zumindest Christoph Magnussen, CEO der Beratungsagentur Blackboat. Das beginnt für ihn schon beiÂ der Kommunikation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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