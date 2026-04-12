Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas tritt in eine entscheidende und womöglich richtungsweisende Phase ein. Anfang Februar markierte die Aktie im Bereich von 27 Euro ein markantes Zwischenhoch. Statt den Weg in Richtung 30 Euro fortzusetzen, kamen Gewinnmitnahmen auf. Und die hatten es in sich. Rasch fand sich die Aktie im Kursbereich 22,0 Euro / 20,5 Euro wieder. Es folgte eine knackige Erholung, die wiederum im Bereich von 26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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