© Foto: adobe.stock.comSteht der Silberpreis vor einer Mega-Rallye? Die aktuelle Gemengelage lässt dieses Szenario nicht unbedingt erwarten. Und dennoch könnte es sich lohnen, bei Silber jetzt etwas genauer hinzusehen.Aktuelle Silberpreisentwicklung Silber beendete die Handelswoche bei 75,6 US-Dollar und damit komfortabel oberhalb wichtiger Unterstützungen. Ein Wochenschluss oberhalb von 80 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht wünschenswert gewesen, doch die in der zweiten Wochenhälfte wieder anziehenden Anleiherenditen verhinderten einen Ausbruch des Edelmetalls über die 80 US-Dollar. Stellvertretend hierzu sei auf die Entwicklung der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen verwiesen. Nach Bekanntgabe der …Den vollständigen Artikel lesen
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