Vor allem für Jüngere gehören Emojis in Arbeitsnachrichten einfach dazu. Eine neue Studie der Universität Ottawa zeigt allerdings, dass sie maßgeblich über die wahrgenommene Kompetenz entscheiden. Fax und Briefpost haben in deutschen Büros längst ausgedient. Stattdessen läuft die interne und externe Kommunikation heute hautsächlich per E-Mail und Messenger-Dienst. Für viele gehören dabei Emojis ganz selbstverständlich dazu. Ob das sinnvoll ist, beurteilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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