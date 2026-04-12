Der Turnaround in der Spezialchemie schiebt den Aktienkurs an. Die günstige Bewertung lockt Investoren an. Ausgerechnet das Sorgenkind wird zum Hoffnungsträger beim Spezialchemiekonzern Evonik. Der entscheidende kurzfristige Katalysator kommt aus einer Ecke, die viele Anleger eher als Risiko abgeheftet hatten: Methionin (Tierernährung). Analysten der Deutschen Bank melden, dass der Methionin-Preis in Europa zuletzt stark angezogen hat. Gut möglich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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