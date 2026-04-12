Königs Wusterhausen (ots) -Devran Sönmez übernimmt Frigo-Log GmbH Kühl- und TiefkühllogistikDevran Sönmez hat die Frigo-Log GmbH, einen seit vier Jahrzehnten erfolgreich etablierten Anbieter für Kühl- und Tiefkühllogistik mit Sitz in Königs Wusterhausen, mit handelsrechtlicher Wirkung zum 01.01.2026 vollständig übernommen.Mit der Transaktion erweitert die Unternehmerfamilie Sönmez ihren bestehenden Logistikverbund strategisch um den Bereich Tiefkühl (-18 bis -22 Grad) und baut ihre Marktposition in der temperaturgeführten Lebensmittellogistik weiter aus.In Summe umfasst der Unternehmensverbund nun 170 schwere ziehende Einheiten sowie 400 Mitarbeitende. Frigo-Log bringt eine Tiefkühllagerkapazität von 15.000 Stellplätzen ein.Bereits heute ist der Verbund mit zwei etablierten Plattformen im Markt aktiv: Die BOS-Gruppe verantwortet die Frischelogistik im Temperaturbereich von 2 bis 4 Grad, während die DSS-Gruppe Transporte im 2-4 Grad Bereich und Lager/Umschlag auf rund 18.000qm von 12 bis 16 Grad, insbesondere für den Pflanzenwelt, abwickelt. Frigo-Log ergänzt dieses Leistungsportfolio im Tiefkühlsegment.Durch die gezielte Bündelung der drei Gesellschaften unter dem Dach der Familie Sönmez entsteht ein vollständig integrierter Logistikanbieter entlang der gesamten temperaturgeführten Wertschöpfungskette. Die drei Unternehmensteile sind seit nahezu vier Jahrzehnten erfolgreich in Berlin und Brandenburg tätig und zählen sämtliche großen Handelsketten im Lebensmitteleinzelhandel zu ihren Kunden.Die Transaktion wurde begleitet durch DS Corporate Finance, Düsseldorf, unter der Leitung von Dr. David Schirrmacher. Neben der Strukturierung der Transaktion verantwortete DS Corporate Finance die Einwerbung der Finanzierungsbausteine, einschließlich einer Bürgschaft der Bürgschaftsbank Brandenburg.Über die Familie SönmezDie Familie Sönmez ist seit fast 40 Jahren im Bereich Transport und Logistik in der Region Berlin-Brandenburg tätig und hat sich als verlässlicher Partner für den Lebensmitteleinzelhandel etabliert.Über Frigo-Log GmbHDie Frigo-Log GmbH mit Sitz in Königs Wusterhausen ist spezialisiert auf Tiefkühllogistik und betreibt moderne Lager- und Transportlösungen im Temperaturbereich von -18 bis -22 Grad.Pressekontakt:Devran SönmezGeschäftsführerDSS Logistik, BOS Logistik, Frigo-Logd.soenmez@dss-logistik.deOriginal-Content von: DSS Logistik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182335/6253632