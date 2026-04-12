Trotz intensiver KI-Nutzung hat die Unzufriedenheit junger Menschen messbar zugenommen. Sie bezweifeln die positiven Effekte für Schule oder Job und nehmen vermehrt die Nachteile der Technologie wahr. Für viele Menschen sind KI-Tools längst zu einem Teil ihres Alltags geworden. Das gilt insbesondere für Jüngere. Eine aktuelle Umfrage des US-amerikanischen Analyse- und Beratungsunternehmens Gallup zeigt allerdings, dass die Zuversicht gegenüber der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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