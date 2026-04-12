Hotstocks KW 15 / 2026 - Starke Aktien für schwierige Zeiten!

In der Krise trennt sich am Aktienmarkt die Spreu vom Weizen!

Trotz der Kursschwächen an den US-Börsen gab es Aktien, die sich im Aufwärtstrend halten konnten. Die nachstehend genannten Titel verbindet ihre Zugehörigkeit zum Technologie-Sektor mit Fokus auf Halbleiter und Hardware - sie sind alle Teil der Halbleiter- und Hardware-Wertschöpfungskette und liefern entweder Chips, Produktionsausrüstung für Halbleiter, optische Komponenten oder Spezialmaterialien.

Zudem fungieren diese Unternehmen als essenzielle Zulieferer für die digitale Infrastruktur und Kommunikation. Ihre Produkte sind grundlegende Bausteine für Rechenzentren, Telekommunikationsnetzwerke, Datenübertragung und Computing-Anwendungen - sie bilden damit das Fundament der digitalen Wirtschaft.

Alle vier agieren primär im B2B-Geschäftsmodell und verkaufen ihre Produkte an andere Hersteller, Netzwerkbetreiber oder Systemintegratoren statt direkt an Endverbraucher. Gemeinsam ist ihnen allerdings auch die zyklische Abhängigkeit von Investitionszyklen in der Tech-Industrie, insbesondere von Investitionen in Halbleiterproduktion, Rechenzentrumsausbau und Telekommunikationsinfrastruktur.

Intel Corporation (INTC) - ISIN US4581401001

Intel wurde 1968 von Gordon Moore und Robert Noyce gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Der Hersteller von Halbleitern und Mikroprozessoren ist insbesondere bekannt für seine x86-Prozessoren für PCs und Server sowie Technologien in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Nach drei Verlustjahren wird für 2026/27 wieder ein Gewinn erwartet. Ein Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von 71 Prozent signalisiert, dass Anleger dem US-Halbleiterhersteller wieder deutlich mehr zutrauen. Treiber des jüngsten Aufschwungs ist eine neu bekannt gegebene Kooperation im Rahmen von Elon Musks Terafab-Initiative. Intel steuert dabei seine umfangreiche Expertise in Technologie und Produktion bei, um groß angelegte Fertigungsanlagen für Hochleistungschips aufzubauen. Im Fokus steht die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Halbleiterlösungen für Einsatzfelder wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Raumfahrt.

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) - ISIN US5011211050

Kulicke and Soffa,1951 gegründet, ist in Singapur registriert, mit operativen Hauptsitzen in Fort Washington, Pennsylvania. Das Unternehmen entwickelt und produziert Ausrüstung und Werkzeuge für die Halbleiter- und LED-Industrie, insbesondere Drahtbondmaschinen und Advanced Packaging-Lösungen. K&S hat kürzlich das Asterion-TW Ultraschallsystem für Leistungsbaugruppen und neue Speicherlösungen auf den Markt gebracht. Umsatz und Gewinn lagen zuletzt deutlich über den Erwartungen. Auch das Halbjahresplus von 95 Prozent im Chartbild ist sehr überzeugend. Die Entfernung vom 50er-EMA und die letzte Tageskerze deuten aber kurzfristig eher auf rückläufige Kurse hin.

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) - ISIN US03823U1025

Applied Optoelectronics hat seinen Sitz in Sugar Land, Texas, und besteht seit 1997. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von faseroptischen Produkten, insbesondere Transceiver und Laser für Rechenzentren, Telekommunikation und CATV-Netzwerke. Die fundamentalen Zahlen liegen trotz aktueller Erfolgsmeldungen zu Großaufträgen im roten Bereich. Die Chartentwicklung mit einem Plus von 426 Prozent in sechs Monaten sieht aber extrem gut aus.

Corning Incorporated (GLW) - ISIN US2193501051

Corning blickt auf eine über 170-jährige Geschichte zurück - das Unternehmen entstand 1851 und hat seinen Hauptsitz in Corning, New York. Das Unternehmen ist führend in der Spezialglas-, Keramik- und optischen Physik-Technologie, bekannt für Produkte wie Gorilla Glass für Smartphones, optische Fasern, Display-Technologien und Keramiksubstrate für Automobilkatalysatoren. Sowohl die fundamentalen Eckwerte für 2025 mit einem Umsatzplus von 19 und einem Gewinnwachstum von über 215 Prozent sowie der Kursverdoppler im Chartbild der vergangenen sechs Monate sind sehr überzeugend.

Tagescharts vom 10.04.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2026

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