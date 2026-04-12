Porsche steht vor einer spannenden 911-Premiere, bei der erstmals ein offener GT3 im Raum steht und für große Aufmerksamkeit sorgt. Parallel blicken Investoren auf den Pre-Close Call, der wichtige Einblicke in ein weiterhin angespanntes Geschäftsumfeld liefern soll. Schwache China-Zahlen, US-Zölle und eine unter Druck stehende Aktie prägen aktuell die Erwartungen an eine nur moderate Erholung.911-Premiere mit Überraschungspotenzial: Kommt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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