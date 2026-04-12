Mit Japan-Trades war die Finanzholding Berkshire Hathaway bisher extrem erfolgreich. Nun legt sie nach und kauft sich bei einem Versicherer ein. Ende Oktober schrieben wir an dieser Stelle über japanische Versicherer, die sich verpflichtet hatten, ihre Überkreuzbeteiligungen aufzulösen. Mit dabei: Tokio Marine Holdings, größter Schaden- und Unfallversicherer. Und angesichts der niedrigen Bewertung damals ein Unternehmen, "an dem Warren Buffett ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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