© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIApokalypse-Videos, KI-Fakes, erfundene Berichte über fliehende Investoren: Laut der Dubaier Zeitung Khaleej Times sollen Influencer in 28 Tagen bis zu 47 Millionen US-Dollar mit Panikmache verdient haben.Laut einem Bericht der Dubaier Tageszeitung Khaleej Times sollen Influencer weltweit den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran ausgenutzt haben, um mit KI-generierten Katastrophenvideos, alten Explosionsszenen und erfundenen Geschichten über eine Kapitalflucht von Investoren enorme Reichweiten und hohe Werbeerlöse zu erzielen. Besonders perfide: Die Masche zielte direkt auf das Sicherheitsgefühl von Anlegern ab. Mal war plötzlich von einem Angriff auf Dubai die Rede, mal von …Den vollständigen Artikel lesen
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