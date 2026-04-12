Trotz Iran-Konflikt bleibt Goldman Sachs Asset Management optimistisch für Halbleiter. Steigende Ausgaben für künstliche Intelligenz, knappe Kapazitäten und neue Engpässe könnten die nächste große Chip-Story zünden. Trotz der verschärften Spannungen im Nahen Osten bleibt Goldman Sachs bullish für Halbleiter-Unternehmen. Brook Dane sagte im Interview mit Bloomberg, die Welt sei heute zwar unsicherer als noch vor vier Monaten. Das ändere aber nichts an der grundlegenden Richtung. Die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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