Explosion am Golf, neue Zollgefahr, wachsende Kreditrisiken: Die Märkte stehen unter Strom. Warum jetzt vor allem Ölpreis und Zinsen entscheiden, ob es nur ein Schock bleibt - oder der Beginn von etwas Größerem.Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angespannt. Während geopolitische Spannungen rund um den Persischen Golf kurzfristig heftige Börsenausschläge auslösen, könnten die wirtschaftlichen Folgen deutlich länger nachwirken. Davor warnt Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutsche Bank, im Gespräch mit wO TV. Besonders im Fokus steht die Straße von Hormus: Bleibt sie trotz Waffenruhe blockiert, drohen steigende Energiepreise und zunehmender Inflationsdruck. Vor allem Gaspreise …Den vollständigen Artikel lesen
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