© Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria WeberDer Nahostschock hat Deutschlands Wachstumsprognose halbiert. Was kann die Bundesregierung tun, wenn die Krise eskaliert? Die Deutsche Bank rechnet drei Szenarien durch.Der Nahostkonflikt stellt Deutschlands Konjunkturerholung vor eine harte Probe. Die Deutsche Bank hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von ursprünglich 1,5 Prozent auf nunmehr rund 0,5 Prozent zusammengestrichen. Sollte die Straße von Hormus über den Sommer blockiert bleiben, droht nach Einschätzung der Ökonomen sogar eine technische Rezession. Die Bundesregierung stünde dann unter Druck, deutlich mehr fiskalischen Spielraum zu mobilisieren als bisher. Bislang hat das Kabinett lediglich eine zweimonatige Senkung …Den vollständigen Artikel lesen
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