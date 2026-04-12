Der nächste Zyklus wird nicht im Modulmarkt entschieden, sondern im System. Verfügbarkeit, Batteriespeicher und Infrastruktur bilden ein Komplettpaket. Wer die Gewinner sind. Wieder überrascht Elon Musk mit einer Nachricht, die US-Präsident Donald Trump nicht gefallen dürfte. Laut Nachrichtenagentur Reuters verhandelt Tesla über den Kauf von Solar-Produktionsanlagen im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar bei chinesischen Maschinenbauern. Das Ziel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE