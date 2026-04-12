© Foto: Aaron Schwartz - Sipa USAErst steigen plötzlich die Volumen am Ölmarkt, Minuten später folgen politische News. Danach bewegen sich die Kurse klar. Das Weiße Haus reagiert intern - und warnt vor Insiderhandel.Das Weiße Haus hat seine Mitarbeiter eindringlich vor möglichem Insiderhandel gewarnt, nachdem auffällige und zeitlich präzise platzierte Wetten im Zusammenhang mit geopolitischen Entscheidungen für Aufsehen gesorgt hatten. Wie das Wall Street Journal berichtet, wurden in einer internen E-Mail vom 24. März alle Beschäftigten daran erinnert, dass die Nutzung nicht öffentlicher Informationen für Handelsgeschäfte - sowohl an den Finanzmärkten als auch auf zunehmend populären Prognoseplattformen - strikt untersagt …Den vollständigen Artikel lesen
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