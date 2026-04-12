Der Goldmarkt sorgt 2026 für starke Diskussionen unter Anlegern. Derzeit sind viele Investoren verunsichert. Sie stellen sich derzeit folgende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Gold zu kaufen? Ein Experte liefert eine klare Antwort. Viele Marktteilnehmer interpretieren die diesjährige Korrektur von in der Spitze 24 Spitze sowie die deutlich gestiegene Volatilität als Warnsignal. Doch laut Nitesh Shah (Leiter Rohstoff- und Makro-Research, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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