Knapp 25 Jahre nach der Vorstellung des ersten iPods befinden sich die seit 2022 nicht mehr produzierten Musikplayer wieder im Aufwind. Vor allem junge Nutzer:innen sorgen aktuell für ein Revival des Kultgeräts. Und das hat mehrere Gründe. Am 23. Oktober 2001 hatte der damalige Apple-CEO Steve Jobs den ersten iPod vorgestellt. Bis zur Einstellung der Produktion des letzten iPod-Modells "touch" am 10. Mai 2022 soll Apple rund 450 Millionen Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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