Lange Zeit hofften Fachleute auf einen simplen Messfehler, der die Differenzen in der kosmischen Expansionsrate erklären könnte. Doch eine neue, umfassende Untersuchung zeigt nun mit beispielloser Deutlichkeit, dass die Lücke zwischen Theorie und Beobachtung nicht verschwindet, sondern breiter wird. Eine internationale Forschungsgruppe hat im Fachmagazin Astronomy & Astrophysics eine umfassende Analyse zur Ausdehnung des Kosmos veröffentlicht. Unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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