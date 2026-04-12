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Die Tron News dieser Woche haben eine Debatte ausgelöst, die über reine Spekulation hinausgeht. Trader, die beobachten, wie TRON Rekordeinnahmen über allen Konkurrenten verbucht, berechnen jetzt, wo die Decke für einen Token liegt, der bereits 30 Milliarden Dollar wert ist. Die Tron-Preisprognose stützt sich nun auf echte Umsatzzahlen statt auf Vermutungen.

Während sich diese TRX-Prognose über Monate entfaltet, hat ein Presale mit bestätigtem Binance-Listing mehr als 8,9 Millionen Dollar eingesammelt. Die Exchange-Werkzeuge laufen bereits, und der Presale-Preis verschwindet dauerhaft in dem Moment, in dem der Handel eröffnet wird. Für Bitpanda-Anleger, die TRX in Euro halten, öffnet sich damit eine Tür, die Tron bei seiner Bewertung nicht bieten kann.

Tron News: TRON führt alle Blockchains bei den täglichen Einnahmen an

TRON generierte am 10. April rund 1,09 Millionen Dollar an täglichen On-Chain-Einnahmen und schlug damit Ethereum, Solana und BNB Chain zusammen, laut CoinTrust.

CoinDesk bestätigte, dass seit Januar 2026 Stablecoin-Zuflüsse von 6,1 Milliarden Dollar in TRON geflossen sind, mehr als in jede andere Chain weltweit. Wenn eine Blockchain mehr Gebühren verdient als alle Konkurrenten zusammen, baut sich die Prognose auf dem Beweis auf, dass das Netzwerk Geld druckt, während der Token-Kurs darauf wartet, aufzuschließen. TRX-Halter auf Bitpanda sehen diese Zahlen und fragen sich zu Recht, warum der Kurs bei 0,32 Dollar stagniert, obwohl die fundamentalen Daten so stark sind.

Pepeto: Die Exchange, bei der das Listing die Rendite erzeugt

Wenn man jeden Presale vergleicht, der aktuell um Kapital konkurriert, gewinnt Pepeto, bevor alles andere überhaupt zählt. Jedes andere Frühphasen-Projekt bittet um Geld, um Werkzeuge zu bauen, die noch nicht existieren. Pepeto betreibt bereits eine vollständige Exchange, die Ihr Kapital in Echtzeit schützt, jetzt, nicht auf irgendeiner zukünftigen Roadmap.

PepetoSwap ermöglicht Haltern den Handel ohne Kosten, sodass jeder Dollar Gewinn vollständig erhalten bleibt, statt durch Gebühren zu versickern, wie es auf jeder anderen Plattform geschieht. Die Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Chains gebührenfrei, sodass Kapital die beste Gelegenheit auf jeder Chain erreicht, bevor sich das Fenster schließt.

Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens, der auf 11 Milliarden Dollar stieg, hat Pepeto auf demselben Supply von 420 Billionen aufgebaut, mit einem ehemaligen Binance-Experten auf der technischen Seite. SolidProof hat vor dem Start des Presales jeden Vertrag einzeln geprüft und die Ergebnisse auf der Blockchain dokumentiert, sodass jeder Anleger den Code selbst nachvollziehen kann.

Zum Preis von 0,000000186 Dollar pro Token ist die Distanz vom Presale zum offenen Markt der eigentliche Trade. Über 8,9 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingeflossen sind, beweisen, dass die Wallets mit den stärksten Track Records ihre Positionen bereits gesichert haben. Das Binance-Listing setzt ein Datum, an dem dieser Einstieg für immer verschwindet. Jeder Tag näher ist ein Tag weniger, an dem dieser Preis existiert. Wer nach dem Kauf die Haltefrist von zwölf Monaten einhält, nimmt die erzielten Gewinne ohne einen Cent Steuer mit.

Tron-Preisprognose: Kursniveaus, Ziele und was die Prognose bedeutet

TRX handelt heute bei 0,32 Dollar, Rang 8 mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar, 26 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,449 Dollar, laut CoinMarketCap.

Changelly prognostiziert den Tron-Kurs für April zwischen 0,313 und 0,381 Dollar, mit einem Durchschnitt nahe 0,347 Dollar. Der Widerstand bei 0,34 Dollar ist der Schlüssel, und ein sauberer Durchbruch mit Volumen könnte TRX bis Mitte des Monats Richtung 0,37 Dollar treiben. CoinReporters Bull-Case sieht 0,57 Dollar zum Jahresende, rund 78 Prozent vom aktuellen Niveau, solide für einen Top-Ten-Token, aber das erfordert Quartale an Geduld. Anchorage Digital, die erste staatlich zugelassene US-Kryptobank, hat im März TRX-Verwahrung aufgenommen und damit regulierten institutionellen Zugang eröffnet.

Fazit

Die Tron News zeigen ein Netzwerk, das bei Stablecoin-Einnahmen dominiert, und 6,1 Milliarden Dollar an frischen Zuflüssen beweisen, dass TRON mehr Geld verdient als jede andere aktive Chain. Doch 78 Prozent über Monate von einer 30-Milliarden-Dollar-Basis sind nicht die Art, wie Vermögen im Kryptomarkt entsteht. Vermögen entsteht, indem man den einen Einstieg findet, den der Rest des Marktes noch nicht eingepreist hat, und ihn kauft, bevor das Listing alle anderen zwingt, ein Vielfaches zu zahlen.

Der Schöpfer des 11-Milliarden-Dollar-Pepe-Tokens hat eine funktionierende Exchange gebaut, SolidProof hat jeden Vertrag abgesegnet, und mehr als 8,9 Millionen Dollar der informiertesten Wallets im Markt haben den Presale gefüllt, während der Privatanleger zu verängstigt war.

Wenn das Binance-Listing eröffnet, ist der Presale-Preis für immer verschwunden. Über die offizielle Pepeto-Website einzusteigen ist der Weg, wie Portfolios den Sprung machen, den die Tron News und TRX mit 78 Prozent über ein Jahr nicht liefern können.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum verändern die Tron News über TRONs führende Einnahmen die Prognose für Bitpanda-Halter?

Wenn eine Blockchain mehr Gebühren verdient als Ethereum, Solana und BNB zusammen, gewinnt die Prognose echte Substanz. TRX auf Bitpanda in Euro zu halten bleibt ein fundamentaler Trade, doch Pepeto zum Presale-Preis mit bestätigtem Listing liefert eine Distanz, die TRX bei seiner 30-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung nicht erreichen kann.

Ist TRX ein starker Haltekandidat für den Rest von 2026?

TRX zielt auf 0,38 bis 0,57 Dollar in diesem Jahr, gestützt auf Stablecoin-Dominanz und den Einstieg von Anchorage Digital, doch die Gewinne brauchen Monate. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange haben in früheren Zyklen beim Listing die Renditen erzielt, für die Large-Cap-Prognosen Jahre benötigen. Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepeto.io.