In den Laboren herrscht eine Stille, die weit über das akustische Maß hinausgeht. Es geht um einen Zustand, der physikalisch kaum noch zu unterbieten ist und doch die Tür zu gänzlich neuen Messverfahren und Erkenntnissen weit aufstößt. Einem Team von Wissenschaftlern der Universität im österreichischen Wien ist es gelungen, die Rotationsbewegung eines winzigen Objekts bis an die Grenzen der Quantenmechanik zu verlangsamen. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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