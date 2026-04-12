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Der XRP Kurs hat gerade einen neuen Katalysator erhalten. XRP führte alle Krypto-Assets bei den wöchentlichen ETF-Zuflüssen mit 120 Millionen Dollar an, während Wal-Wallets ein 10-Monats-Hoch bei der Akkumulation erreichten und laut Yahoo Finance täglich über 11 Millionen XRP hinzufügten. Doch XRP steht nach sechs aufeinanderfolgenden Verlustmonaten immer noch bei 1,35 Dollar.

Der XRP Kurs profitiert von Wal-Käufen und ETF-Zuflüssen, doch die Wallets, die in diesem Zyklus echten Wohlstand aufbauen, haben sich bereits über Large Caps hinausbewegt. Sie befinden sich in einem Presale, bei dem über 8,9 Millionen Dollar eingesammelt wurden, ein SolidProof-Audit vorliegt und ein Binance-Listing bevorsteht.

XRP Kurs bekommt neues Leben nach Führung bei 120 Millionen Dollar wöchentlichen ETF-Zuflüssen

XRP führte alle Krypto-Assets bei den wöchentlichen ETF-Zuflüssen mit 120 Millionen Dollar an, wie Yahoo Finance berichtet. CryptoQuant-Daten vom 6. April zeigen die Wal-Akkumulation auf einem 10-Monats-Hoch, wobei große Wallets im 30-Tage-Durchschnitt täglich 11 Millionen XRP hinzufügen.

Der CLARITY Act Markup, der Ende April anvisiert wird, könnte XRP dauerhaft als digitalen Rohstoff unter Bundesgesetz einstufen. Polymarket gibt dem Gesetz 72 Prozent Verabschiedungswahrscheinlichkeit in 2026. Der XRP Kurs befindet sich jetzt in einem besseren regulatorischen Umfeld als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte von XRP, und Presale-Einstiege, die sich vor dem vollen Eintreffen institutionellen Kapitals positionieren, werden die stärksten Ergebnisse erzielen.

XRP, Pepeto und der Exchange-Presale, bei dem die Listing-Rechnung aufgeht

Institutionelles Geld fließt in Rekordtempo in XRP-ETFs. Das ist das Wall-Street-Playbook, und es produziert Renditen, die in Prozenten auf Assets mit 82 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gemessen werden. Pepeto wurde für die Anleger entworfen, die wissen, was nach dieser Schlagzeile kommt. Der frühe Exchange-Einstieg, bei dem die größten Renditen sitzen, bevor die Beratungsnetzwerke überhaupt wissen, dass er existiert.

PepetoSwap wickelt jede Order ohne Gebühren ab, sodass Kapital nicht bei jedem Handel kleiner wird. Das Risiko-Tool prüft Verträge, bevor Geld in ihre Nähe kommt. Die Bridge sendet Token über Chains zum vollen Wert. Der Gründer, der Pepe in einen 11-Milliarden-Dollar-Token ohne jede Funktion verwandelt hat, steht hinter Pepeto, und ein Binance-Veteran im Entwicklungsteam steuert den Exchange auf sein Listing-Datum zu.

Bevor auch nur ein Dollar in den Presale floss, hatte SolidProof den vollständigen Code einer tiefgreifenden Analyse unterzogen und als sicher freigegeben. Über 8,9 Millionen Dollar wurden eingesammelt, weil die eintretenden Wallets zuerst alles verifizierten. Die institutionelle Welle ist da, und sie hebt jede Position an, einschließlich der frühen Einstiege, die sich positionierten, bevor die Masse aufmerksam wurde.

Der Presale liegt bei 0,000000186 Dollar mit 420 Billionen Supply. Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar auf derselben Supply und demselben Gründer, hatte aber keinerlei Exchange-Werkzeuge. Die XRP-Prognose zielt auf 2 bis 3 Dollar über Monate. Im Kryptomarkt zeigt sich ein bekanntes Muster. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur und einem bestätigten Tier-1-Listing haben in jedem Zyklus die frühesten Käufer am stärksten belohnt, und das Listing rückt näher.

XRP Kurs bei 1,35 Dollar, während Wale täglich 11 Millionen XRP stapeln und der CLARITY Act näher rückt

XRP notiert bei 1,35 Dollar mit bestätigtem Rohstoffstatus laut CoinMarketCap. Wal-Wallets fügen täglich 11 Millionen XRP hinzu, während ETF-Zuflüsse in einer Woche 120 Millionen Dollar erreichten. Widerstand liegt bei 1,40 Dollar, danach 1,65 Dollar als nächstes Ziel. Ein Durchbruch über 1,65 Dollar öffnet 2,00 Dollar, ein Plus von 48 Prozent vom aktuellen Niveau.

Wall-Street-Ziele reichen von 2 bis 3 Dollar, mit aggressiven Schätzungen bis 8 Dollar, falls Banken das Settlement skalieren. Falls 1,28 Dollar bricht, ist 1,10 Dollar der Boden. Selbst das Allzeithoch von 3,84 Dollar ergibt nur 2,8-fach vom aktuellen Niveau. Der XRP Kurs ist positiv, doch 2,8-fach über Monate verändert kein Leben auf die Art, wie Presale-Listings mit funktionierender Infrastruktur es in früheren Zyklen getan haben.

Fazit

Die institutionelle Welle, die 120 Millionen Dollar an wöchentlichen XRP-ETF-Zuflüssen repräsentiert, trifft mit voller Kraft ein, und die Presale-Einstiege, die sich vorher positioniert haben, sind der Punkt, an dem die größten Ergebnisse sitzen. Der XRP Kurs ist positiv mit Rohstoff-Klarheit, Wal-Akkumulation auf einem 10-Monats-Hoch und dem CLARITY Act Markup nur Wochen entfernt.

Doch die Wallets, die in diesem Zyklus echten Wohlstand aufbauen, befinden sich bei Pepeto zum Presale-Kurs. Die zwölfmonatige Haltefrist sorgt dafür, dass Presale-Gewinne nach einem Jahr ohne jede Steuerbelastung realisiert werden können. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, denn der Einstieg ist noch offen, und das Listing schließt dieses Fenster endgültig.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet der XRP Kurs Ausblick nach den führenden 120 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen?

XRP zielt kurzfristig auf 1,65 Dollar, mit 2 bis 3 Dollar für 2026, während die Wal-Akkumulation ein 10-Monats-Hoch erreicht und der CLARITY Act Markup Ende April anvisiert wird.

Wie schneidet der XRP Kurs im Vergleich zu einem Presale-Listing ab?

XRP bei 1,35 Dollar erreicht selbst das Allzeithoch von 3,84 Dollar nur mit 2,8-fach über Monate. Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website Presale-Einstiegspreise vor dem bestätigten Binance-Listing, eine Struktur, die in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt hat.