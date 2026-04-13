DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 124,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,85 Prozent und das Tagestief bei 124,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.457 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 12, 2026 23:45 ET (03:45 GMT)
DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandelknapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 124,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,85 Prozent und das Tagestief bei 124,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.457 Kontrakte.
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April 12, 2026 23:46 ET (03:46 GMT)
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