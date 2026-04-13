© Foto: DALL-EWährend Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie will er die Welt erobern.Chery Automobile hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Der Konzern aus Wuhu ist längst kein Nischenanbieter mehr, sondern ein global agierender Autobauer mit klar strukturierter Markenstrategie. Während die Kernmarke Cherry den Volumenmarkt adressiert, zielen Omoda und Jaecoo gezielt auf internationale und lifestyle-orientierte Kunden ab. Mit Exeed ist man im Premiumsegment vertreten, während iCAR eine junge, technologieaffine Zielgruppe im Elektrobereich anspricht. …Den vollständigen Artikel lesen
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