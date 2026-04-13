DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 13. April 2026
=== *** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik der Piloten bei Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cityline und Eurowings 08:00 DE/Inlandstourismus Februar *** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm *** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 12, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News