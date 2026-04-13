Hamburg (ots) -Es ist der größte Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit dem Ende des Kalten Krieges: 2024 kehren durch einen internationalen Deal 16 Menschen aus russischer Haft in den Westen zurück - darunter Oppositionelle, Journalistinnen und Journalisten sowie Menschen mit deutschem Pass. Im Gegenzug werden zehn Menschen vom Westen an Russland übergeben, unter ihnen der in Berlin verurteilte "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow.In einem Interview für die neue Staffel von 11KM Stories "Schattendeals: Putins Geiseln" schildert Ex\u2011Bundeskanzler Olaf Scholz, wie er seine Entscheidung bis heute begründet - und wo für ihn die moralische Grenze des Gefangenenaustauschs verlief. Mit dem Tausch verband er das Ziel, politisch Inhaftierte aus Russland in Freiheit zu bringen, beschreibt er im Interview: "Die Botschaft, dass wir füreinander da sind, überall auf der Welt. Dass es so etwas wie Humanismus gibt, der uns auch miteinander trägt als Menschen." An seiner Entscheidung für den Tausch zweifelt er nicht: "Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten. Anders kann man das nicht sagen. Für die es wirklich jede Mühe wert war, sie freizubekommen", sagt er. "Wenn man die Schicksale der Inhaftierten in Russland kannte und kennt, weiß man, dass es, auch wenn es eine schwere Entscheidung war, eine richtige Entscheidung war."Die Recherchen des BR Podcast-Teams gewähren seltene Einblicke in eine sonst streng geheime Welt: Der fünfteilige Storytelling-Podcast rekonstruiert, wie Geheimdienste monatelang Listen verhandeln, wie Russland offenbar gezielt "Faustpfand" sammelt - und welche politischen und moralischen Fragen sich daraus ergeben. Darf man mit Putins Regime verhandeln, und zu welchem Preis?Host Franka Hennes (BR Story Team) hat dafür neben Olaf Scholz auch mit dem früheren Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, dem ehemaligen USâ€'Geiselbeauftragten Roger Carstens oder dem früheren Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen gesprochen. Anfragen an die russische Regierung blieben unbeantwortet.Im Mittelpunkt des Podcasts stehen aber drei Menschen, die durch den Austausch ihre Freiheit zurückgewonnen haben: die Deutschâ€'Russen Kevin Lick, Dieter Woronin und German Moyzhes. Sie berichten von ihrer Verhaftung durch den russischen Geheimdienst, ihrem Leben in Gefängnissen und Straflagern sowie von dem Gefühl völliger Ohnmacht."Schattendeals: Putins Geiseln" erzählt die Hintergründe eines internationalen Gefangenenaustausches und zeichnet nach, wie Staaten und Geheimdienste solche Deals vorbereiten und verhandeln. Der Podcast zeigt, wie westliche Regierungen zwischen humanitärem Anliegen und der Gefahr neuer politischer Geiselnahmen abwägen - und was der Austausch über das System in Russland und die Strategie von Machthaber Wladimir Putin heute verrät."Schattendeals: Putins Geiseln" ist eine Produktion des BR StoryTeams für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Alle fünf Folgen der neuen Staffel sind ab sofort bei ARD Sounds zu hören und anschließend auf allen gängigen Podcastâ€'Plattformen verfügbar.Link: 11KM Stories · Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören! (https://www.ardsounds.de/sendung/11km-stories/urn:ard:show:6bb046d00989db56/)Die Folgen im Überblick:Folge 1: Der Schüler im StraflagerEin Mord in Berlin im Auftrag Russlands - und die Verhaftung eines Schülers in Russland. Kevin Lick wird wegen angeblichen Hochverrats in ein Straflager gebracht. Wie sind diese beiden Fälle miteinander verknüpft?Folge 2: VerhandlungsmasseDieter Woronin wird in Moskau wegen angeblicher Spionage zu über 13 Jahren Haft verurteilt; parallel wird USâ€'Journalist Evan Gershkovich festgenommen - Deutschland rückt ins Zentrum der Gespräche über einen Austausch.Folge 3: DealbreakerWährend der Münchner Sicherheitskonferenz verändert eine neue Entwicklung die Ausgangslage. Ein weiterer Deutscher wird in Russland festgenommen - möglicherweise als zusätzliches Druckmittel?Folge 4: Sonderflug aus MoskauInhaftiert und isoliert in Moskau erleben Kevin Lick, Dieter Woronin und German Moyzhes die entscheidenden Stunden ihrer Freilassung. Innerhalb von 24 Stunden verändert sich ihr Leben grundlegend.Folge 5: Letzte GeständnisseWar der Gefangenenaustausch ein notwendiger Schritt oder ein politischer Fehler? Ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz liefert Einordnungen. Gleichzeitig wirft ein bisher verschwiegenes Detail aus Kevin Licks Geschichte neue Fragen auf.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6253735