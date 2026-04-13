© Foto: Dall-EJPMorgan sieht Meta dank seines neuen KI-Modells vor einer möglichen Rallye und wertet die milliardenschwere KI-Offensive als Startschuss für neues Wachstum.Die Aktie von Meta Platforms könnte laut JPMorgan vor einer neuen Aufwärtsphase stehen. Nach der Vorstellung des mit Spannung erwarteten KI-Modells "Muse Spark" bekräftigte die US-Investmentbank ihre Kaufempfehlung für den Konzern und bestätigte zugleich ihr Kursziel von 825 US-Dollar. "Der Start von Muse Spark sollte das Vertrauen in Metas Skalierungspfad stärken und die Anlegerstimmung verbessern", schrieb Anmuth in einer Mitteilung. Laut TipRanks zählt der Anmuth zu den 500 besten der 12.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Er hat …Den vollständigen Artikel lesen
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