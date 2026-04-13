Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind am Wochenende gescheitert. Und nun geschieht genau das Gegenteil davon, worauf die Weltbörsen gehofft hatten: Die Straße von Hormus wird vom Iran weiterhin blockiert - außer für "befreundete Staaten". Doch genau diese will US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls nicht die Meerenge passieren lassen. Diese Ankündigung lässt die Ölpreise natürlich direkt wieder kräftig klettern. Trumps Plan ist klar darauf ausgerichtet, dass der Iran nun größtenteils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär