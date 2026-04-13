Windräder, Geothermie, digitalisierte Energienetze - wer in saubere Technologie investieren will, findet in Deutschland aussichtsreiche Unternehmen. Der Strombedarf der Zukunft wächst rasant. Elektromobilität, Wärmepumpen, Digitalisierung und der Ausbau von Rechenzentren treiben den Energiehunger weltweit in die Höhe. Schon in wenigen Jahren könnte der Stromverbrauch in Deutschland deutlich über dem heutigen Niveau liegen - und langfristig sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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