Nachdem der Kurs der Hypoport-Aktie zuletzt weiter unter Druck geraten ist und ein neues 10-Jahres-Tief erreicht hat, rückt der Wert erneut in den Fokus. Die anhaltende Schwäche belastet das Chartbild deutlich, während wichtige Unterstützungen unterschritten wurden. Die Dynamik bleibt klar negativ. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Hypoport-Aktie Im Wochenchart der Hypoport-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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