© Foto: SOPA Images - Sipa USAFür Guggenheim zählt Datadog zu den großen KI-Gewinnern. Obwohl die Software-Aktie seit Jahresbeginn deutlich unter Druck steht, sehen die Analysten erhebliches Kurspotenzial.Die Aktie von Datadog könnte vor einer kräftigen Aufholjagd stehen. Die Investmentbank Guggenheim hat die Aktie des Softwareanbieters von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 175 US-Dollar ausgegeben. Aus Sicht der Analysten profitiert Datadog von einem Trend, der an der Börse derzeit besonders stark im Fokus steht: dem Boom bei Werkzeugen für Entwickler von Künstlicher Intelligenz. Vor allem dort, wo Unternehmen immer größere Datenmengen verarbeiten und ihre IT-Systeme komplexer werden, sehen die …Den vollständigen Artikel lesen
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