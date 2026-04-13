DJ MÄRKTE ASIEN/Gescheiterte Nahost-Verhandlungen treiben Öl und drücken Aktien

DOW JONES--Während US-Dollar und Ölpreise steigen, geht es am Montag an den asiatischen Aktienmärkten auf breiter Front talwärts. Von Panik kann aber keine Rede sein. Die Finanzmärkte reagieren damit auf die Entwickung der Nahostkrise, denn die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran sind zunächst gescheitert. Sollten die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden, sehen Anleger Risiken einer Verlangsamung des globalen Wachstums und einer steigenden Inflation. In diesem Stagflationsumfeld sind Aktien nicht erste Wahl. Mit Sorgenfalten werden zudem die Schlagzeilen zur für den Öltransport wichtigen Seestraße von Hormus aufgenommen. Denn US-Präsident Donald Trump verschärfte die Rhetorik zur Meerenge, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls und viele wichtige Rohstoffe transportiert werden, und schürt Ängste vor Versorgungsschocks.

Trump kündigte die Blockade aller Schiffe durch die Straße von Hormus an. Die US-Streitkräfte erklärten, sie würden ab Montag, 10 Uhr US-Ostküstenzeit eine Blockade des gesamten Schiffsverkehrs in und aus iranischen Häfen durchsetzen. Laut Trump soll jedes Schiff in internationalen Gewässern gestoppt werden, das eine "Maut" an den Iran gezahlt habe. "Niemand, der eine illegale Maut zahlt, wird freie Fahrt auf hoher See haben", macht Trump klar. "Eine nennenswerte Wiederaufnahme des Verkehrs durch die Straße von Hormus erscheine nun viel unwahrscheinlicher", stellt MUFG-Währungsanalyst Michael Wan fest.

Angesichts der Entwicklung springt der Fasspreis für die europäische Rohölsorte Brent wieder über die 100-Dollarmarkr. Die Ölmärkte sind laut Analystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova wieder eindeutig im geopolitischen Modus. An den Aktienmärkten zeigen sich vor allem die Börsen in Japan und Südkorea sehr schwach: Der Nikkei-225 büßt 0,8 Prozent auf 56.453 Punkte ein - der Kospi verliert 1,3 Prozent. Die Landwährungen Yen und Won stehen mit dem festen Dollar ebenfalls unter Druck. Der US-Dollar legt generell gegenüber asiatischen Währungen zu, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen wieder ansteigt.

In Japan führen Technologie- und Elektronikwerte die Verluste an. Softbank geben um 2,5 Prozent nach, Tokyo Electron verlieren 2,8 Prozent und Renesas Electronics fallen um 2,2 Prozent. In ganz Asien zeigen sich Papiere von Reedereien und Fluggesellschaften sehr. Cathay Pacific Airways fallen in Hongkong 2,3 und China Eastern Airlines 3,3 Prozent. Cosco Shipping Energy Transportation geben in Schanghai 4,3 und Hanwha Ocean in Seoul 2,2 Prozent nach. Der Gesamtmarkt in Schanghai hält sich mit einem Abschlag von 0,2 Prozent recht wacker, in Hongkong sinkt der HSI um 1,2 Prozent. In Australien gibt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.916,80 -0,5 +2,3 08:00 Nikkei-225 56.453,24 -0.8 - 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.898,19 -0,6 +8,9 08:00 Kospi (Seoul) 5.783,55 -1,3 +37,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.587,26 -1,2 -0,2 10:00 Shanghai-Composite 3.979,26 -0,2 +0,3 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.968,40 -0,4 +6,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.477,31 +0,3 -13,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.677,96 -0,8 -0,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD EUR/USD 1,1687 -0,3 1,1719 1,1687 -0,5 EUR/JPY 186,68 -0,0 186,72 186,17 +1,5 EUR/GBP 0,8718 +0,1 0,8708 0,8705 +0,0 USD/JPY 159,73 +0,3 159,29 159,27 +2,0 USD/KRW 1.487,80 +0,2 1.484,77 1.483,59 +3,3 USD/CNY 6,8326 +0,1 6,8278 6,8310 -2,3 USD/CNH 6,8307 +0,1 6,8253 6,8307 -2,1 USD/HKD 7,8319 +0,0 7,8299 7,8322 +0,6 AUD/USD 0,7039 -0,3 0,7060 0,7062 +5,5 NZD/USD 0,5825 -0,1 0,5833 0,5842 +1,2 BTC/USD 71.033,54 -0,5 71.357,45 71.761,59 -19,0 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 104,84 +8,6 8,27 96,57 Brent/ICE 102,19 +7,3 6,99 95,20 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.717,35 -0,6 -30,14 4.747,49 Silber 74,35 -2,0 -1,52 75,88 Platin 2.041,40 -0,2 -3,75 2.045,15 ===

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