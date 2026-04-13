Boston, MA - 13. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT, FWB: 4KL0) ("UberDoc" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Sean Kearney, Chief Executive Officer, und Dr. Paula Muto, Gründerin und Chief Medical Advisor, am Mittwoch, dem 15. April 2026, um 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET in einem Live-Investoren-Webinar eine Einführung in https://invest.uber-docs.com/ geben werden.

Das Webinar wird von Cory Fleck vom Korelin Report moderiert und bietet einen Überblick über den Marktplatz für Direktzahlungen im Healthcare-Bereich von UberDoc, der Patienten direkt mit Tausenden von zertifizierten Fachärzten aus mehr als 55 Fachgebieten verbindet und dabei Vorabpreise sowie einen beschleunigten Zugang zu medizinischer Versorgung ohne Versicherungsintermediäre bietet.

Details zum Webinar

- Datum: Mittwoch, 15. April 2026 Uhrzeit: 11:00 Uhr PDT / 14:00 Uhr EDT / 20:00 Uhr MESZ Referenten: Sean Kearney, CEO; Dr. Paula Muto, Gründerin und Chief Medical Advisor

- Anmeldung: https://event.webinarjam.com/gykm4/register/4634yfo

Hauptthemen

Marktchance: UberDoc zielt auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 1 Billion $ im US-Gesundheitswesen ab und adressiert mehr als 1 Million Ärzte.

Sofortiger Zugang: Die Plattform beseitigt lange Wartezeiten - die bei Facharztterminen durchschnittlich bis zu 90 Tage betragen - sowie erhebliche Verzögerungen bei Überweisungen, indem sie On-Demand-Zugang zu Fachärzten bietet.

KI-gestützte Vermittlung: Eine firmeneigene KI verbindet Patienten sofort mit dem richtigen Facharzt und löst so das Problem der Suche nach dem richtigen Arzt am Anfang des Weges durch das Gesundheitssystem.

Umsatzmodell mit hohen Margen: UberDoc generiert Einnahmen durch Gebühren pro Besuch, SaaS-Abonnements und Unternehmenspartnerschaften, ohne Versicherungsintermediäre.

Skalierbare Plattform: UberDoc betreibt ein kapitalarmes, technologieorientiertes Modell, das für eine schnelle geografische und vertikale Expansion ausgelegt ist.

Marketingvereinbarung mit ITG

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es die Independent Trading Group Inc. mit Wirkung zum 18. März 2026 (Adresse: Suite 420, 33 Yonge St., Toronto, Ontario, Kanada, M5E 1G4; Kontakt: Jeff Gamble (jeffgamble@itg84.com) zum Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange gehandelten Stammaktien ernannt hat.

Als Market Maker von UberDoc ist ITG bestrebt, einen fairen und effizienten Markt für die Stammaktien von UberDoc zu gewährleisten und die Richtlinien der CSE einzuhalten. Dies umfasst den Kauf und Verkauf von UberDoc-Aktien an der CSE und anderen alternativen kanadischen Handelsplätzen. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen erhält ITG vom Unternehmen eine monatliche Gebühr in Höhe von 5.500 $ für einen Zeitraum von einem Monat, wobei sich die Vereinbarung automatisch um jeweils einen weiteren Monat verlängert, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt wird. Die Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Faktoren, und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG und das Unternehmen sind voneinander unabhängige und nicht verbundene Unternehmen, und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses halten weder ITG noch seine Principals direkt oder indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

Über Uberdoc

UberDoc (CSE: APPT) (FWB: 4KL0) ist ein innovativer Marktplatz im Gesundheitswesen, der Patienten mit erstklassigen Ärzten zusammenbringt - ohne Überweisung, ohne versicherungsbedingte Hürden und ohne versteckte Kosten. UberDoc wurde von einem Arzt gegründet und ermöglicht Patienten einen schnellen und kostengünstigen Zugang zu medizinischer Versorgung in mehr als 55 Fachgebieten, während Ärzte mehr Kontrolle über ihre Zeit, ihre Einnahmen und das Wachstum ihrer Praxis erhalten. UberDoc steht in keiner Eigentums-, Partner- oder Sponsorenbeziehung zu Uber Technologies, Inc. Das Unternehmen ist in Vancouver, British Columbia, registriert und unterhält seinen US-Standort in Boston, Massachusetts.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uber-docs.com oder invest.uber-docs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "plant", "beabsichtigt", "strebt an", "zielt ab", "geht davon aus" oder "glaubt" oder durch Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet sein oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Geschäftsplan des Unternehmens, zur Wachstumsstrategie, zur Fähigkeit, den Zugang zum öffentlichen Markt zu nutzen, um das Dienstleistungsangebot zu erweitern und die technologische Infrastruktur zu verbessern, zur geplanten Expansion in neue Märkte, zur geplanten Notierung und zum Zeitpunkt der Notierung an der OTCQB sowie zu den erwarteten Vorteilen der Notierung an der CSE.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Anfragen von Investoren und Medien:

Investoren: investor@uber-docs.com

Medien: Colleen McMillen, colleen@uber-docs.com, +1.917.344.9360

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83717Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83717&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90356T1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.