Zum Wochenstart stehen die Aktienmärkte wieder stark unter Druck, der DAX verliert um 1,2 Prozent vorbörslich. Gleichzeitig schießen die Ölpreise nach oben. Darum ist Ihr Depot jetzt rot. Nachdem es in der vergangenen Woche zu Entspannung an den Aktienmärkten gekommen ist, zeigen sich die vorbörslichen Indikationen am Montag tiefrot. Der DAX verliert um 1,2 Prozent, die asiatischen Börsen befinden sich ebenfalls unter Druck. Einzig der Ölpreis kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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