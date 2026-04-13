© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW16) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 13. April: Goldman Sachs Traditionell eröffnet wird die US-Quartalssaison mit den Ergebnissen der Großbanken. Zwar macht die Investmentbank Goldman Sachs in dieser Ergebnisperiode den Anfang, doch am Dienstag und Mittwoch folgen zahlreiche weitere Finanzinstitute (siehe Tabelle unten). Das gibt Anlegerinnen und Anlegern die Gelegenheit, sich früh ein recht vollständiges Bild gleich einer ganzen Branche und damit nicht zuletzt auch der Gesamtwirtschaft zu verschaffen, für welche …Den vollständigen Artikel lesen
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