The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2026
ISIN Name
USP1265VAH52 BNC.GNB SDAM 21/31 FLR
XS2332692719 CORNWALL(JE) 21/26 CV
DE000LB13WG4 LBBW FZA NH 21/26
XS2154325489 SYNGENTA FI. 20/26 MTN
NZADBDT009C0 ASIAN DEV.BK 19/26 MTN
DE000SLB8155 LDSBK.SAAR IHS S.815
US961214FR90 WESTPAC BKG 24/26
DE000A4PU1S8 KRED.F.WIED.25/37 MTN
FR001400L1E0 CARMILA 23/28 MTN
XS2801964284 JEFFERI.FINL 24/26
US912797QD26 USA 25/26 ZO
DE000NRW0JH2 LAND NRW SCHATZ 16 R1409
XS1807306300 AEGYPTEN 18/26 MTN REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2026
ISIN Name
USP1265VAH52 BNC.GNB SDAM 21/31 FLR
XS2332692719 CORNWALL(JE) 21/26 CV
DE000LB13WG4 LBBW FZA NH 21/26
XS2154325489 SYNGENTA FI. 20/26 MTN
NZADBDT009C0 ASIAN DEV.BK 19/26 MTN
DE000SLB8155 LDSBK.SAAR IHS S.815
US961214FR90 WESTPAC BKG 24/26
DE000A4PU1S8 KRED.F.WIED.25/37 MTN
FR001400L1E0 CARMILA 23/28 MTN
XS2801964284 JEFFERI.FINL 24/26
US912797QD26 USA 25/26 ZO
DE000NRW0JH2 LAND NRW SCHATZ 16 R1409
XS1807306300 AEGYPTEN 18/26 MTN REGS
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