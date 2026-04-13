Herrsching am Ammersee (ots) -Die Bedeutung des Private Bankings wächst seit Jahren kontinuierlich und längst sind es nicht mehr nur spezialisierte Privatbanken oder große internationale Häuser, die vermögende Kundinnen und Kunden ansprechen. Auch Regionalbanken haben ihr Angebot in diesem Segment deutlich professionalisiert. Wie leistungsfähig diese Institute tatsächlich sind, zeigt der aktuelle "Private-Banking-Test 2026" (Regionalbanken) der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, der auf realen Beratungsgesprächen basiert und damit einen unverfälschten Blick auf die tatsächliche Beratungsqualität ermöglicht.Im Rahmen der diesjährigen Untersuchung wurden insgesamt über 100 Regionalbanken bundesweit im direkten Beratungskontakt analysiert. Die Tester traten dabei als potenzielle Kunden mit einem klar definierten Anlageprofil auf und bewerteten die Beratungsleistung entlang zentraler Qualitätsdimensionen - von der ersten Kontaktaufnahme über die Bedarfsanalyse bis hin zur konkreten Anlagestrategie und Nachbetreuung.Hohe Qualitätsdichte im Markt: Private Banking auf Top-NiveauDie Ergebnisse zeigen ein insgesamt hohes Qualitätsniveau im deutschen Private Banking der Regionalbanken. 75 Institute konnten im Gesamtergebnis eine Note besser als 2,0 erzielen und wurden mit dem Prädikat "Exzellente Beratungsqualität" ausgezeichnet.Dieses Ergebnis unterstreicht, dass viele Regionalbanken heute in der Lage sind, anspruchsvolle Vermögensberatung auf einem sehr hohen Niveau anzubieten. Entscheidend ist dabei insbesondere die Fähigkeit, individuelle Kundenbedürfnisse präzise zu erfassen und daraus nachvollziehbare sowie transparente Anlagestrategien abzuleiten.Gleichzeitig bestätigt die Analyse, dass exzellente Beratung nicht durch standardisierte Lösungen entsteht, sondern durch ein tiefes Verständnis für die persönlichen Ziele, die Risikobereitschaft und die Lebenssituation der Kundinnen und Kunden.Vom Beratungsgespräch zum Wettbewerbsvorteil: Beratung bleibt der zentrale ErfolgsfaktorIm Fokus der Bewertung standen mehrere zentrale Qualitätsdimensionen, die gemeinsam ein ganzheitliches Bild der Beratungsleistung ergeben. Dazu zählen insbesondere die Servicequalität, die strukturierte Bedarfsanalyse, die fachliche Tiefe und Verständlichkeit der Beratung sowie die Qualität der Nachbetreuung.Gerade die Bedarfsanalyse und die eigentliche Beratungsleistung nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie entscheiden darüber, ob es den Instituten gelingt, aus einer Vielzahl möglicher Anlageoptionen eine individuell passende Strategie zu entwickeln. Gleichzeitig zeigt sich - wie auch in anderen Marktanalysen - dass insbesondere die Nachbetreuung noch nicht bei allen Anbietern das gewünschte Niveau erreicht.Private Banking als strategisches WachstumsfeldDie Ergebnisse des Private-Banking-Tests 2026 machen deutlich, dass Regionalbanken zunehmend zu ernstzunehmenden Wettbewerbern im Segment der Vermögensberatung geworden sind. Ihr Vorteil liegt vor allem in der Kombination aus regionaler Nähe, persönlicher Betreuung und wachsender fachlicher Expertise.Für viele Institute ist Private Banking längst mehr als ein ergänzendes Angebot. Es entwickelt sich zu einem strategischen Geschäftsfeld mit hoher Relevanz für Ertrag und Kundenbindung.Gleichzeitig zeigt der Test: Qualität bleibt der entscheidende Differenzierungsfaktor. Gerade in einem Markt, der zunehmend von Transparenz, Vergleichbarkeit und steigenden Kundenerwartungen geprägt ist, können sich nur diejenigen Anbieter nachhaltig positionieren, die Beratung konsequent aus Kundensicht denken und umsetzen.FazitDer Private-Banking-Test 2026 bestätigt eindrucksvoll: Regionalbanken haben in den vergangenen Jahren erheblich an Qualität gewonnen und bieten vielerorts exzellente Beratungsleistungen. Gleichzeitig bestehen weiterhin regionale Unterschiede, die auf unterschiedliche Marktstrukturen und Wettbewerbsintensitäten zurückzuführen sind.Für Verbraucher liefert die Studie eine wertvolle Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die Vermögensverwaltung. Für die Institute selbst stellt sie zugleich einen klaren Maßstab dar und einen Anreiz, die eigene Beratungsqualität kontinuierlich weiterzuentwickeln.Aktuelle ErgebnisseMit dem Private-Banking-Test "Exzellente Beratungsqualität 2026" setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine klare Orientierung bei der Suche nach einem geeigneten Private-Banking-Anbieter.Auf der Landingpage "Private Banking"finden Sie bereits alle Beiträge, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest "Exzellente Beratungsqualität 2026".Die aktuellen Ergebnisse finden Sie bereits hier.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. 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