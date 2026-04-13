Hohe Dividendenrenditen sind oft trügerisch. Wer nach Dividendenstärke sucht, schaut besser auf Kontinuität und den Fünf-Jahres-Schnitt. Unsere Analyse zeigt: Echte Dividendenkönige sind rar. Die Dividendenrendite ist schnell berechnet - und ebenso schnell falsch interpretiert. Denn sie ist das Resultat aus der Höhe der Ausschüttung und dem zugrunde gelegten Kurs, meist dem Jahresendkurs. Ist der Aktienkurs stark gefallen, steigt die Rendite. Aussagekräftiger ist daher der Fünf-Jahres-Schnitt, der kurstreibende Einmaleffekte abmildert. Noch wichtiger ist aus unserer Sicht die Dividendentreue: Zahlt ein Unternehmen seit vielen Jahren eine Dividende und hat die Ausschüttung je Aktie immer mindestens auf dem Vorjahresniveau gehalten oder erhöht? Das halten wir für ein wesentlich belastbares Zeichen für die Stärke des zugrundeliegenden Geschäftsmodells. Unsere Dividendenkönige Wir haben deshalb die 83 laufenden Kaufempfehlungen der PLATOW Börse (Stand: 31.3.2026) daher auch nicht nach der aktuellen Dividendenrendite geordnet, sondern zunächst nach der Dividendentreue der vergangenen zehn Jahre und anschließend nach der durchschnittlichen Rendite der vergangenen fünf Jahre. Den vollständigen Überblick finden Sie hier. Als treu ...

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